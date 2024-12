Marcão do Povo fica emocionado e chora ao se despedir de programa no SBT

Em tom de despedida, ele recebeu César Filho no estúdio e fez desabafo

Folhapress - 07 de dezembro de 2024

Apresentador chorou em despedida (Foto: Captura)

(FOLHAPRESS) – Foi entre lágrimas que o apresentador Marcão do Povo encerrou o programa Tá na Hora, do SBT, na noite de sexta-feira (6). Em tom de despedida, ele recebeu César Filho no estúdio e desabafou: “Dei o melhor de mim”, disse. “Eu sei disso”, respondeu o âncora do SBT Brasil. “E vai continuar. Estamos juntos… Não chora, não”, consolou.

Marcão então agradeceu a emissora e disse que agora vai construir novos sonhos. “Segunda-feira tem Marcão do Povo no ‘Primeiro Impacto’ a partir das 7 horas da manhã. Vamos acordar bem cedinho e acompanhar o seu amigo aqui”, disse o jornalista, com a voz embargada.

Salvo mudanças no cronograma, na segunda-feira (9) a vaga de Marcão no Tá na Hora será ocupada por José Luiz Datena. A troca de função do apresentador faz parte de uma série de mudanças e demissões que vem ocorrendo na emissora, que nos últimos dias afastou o veterano Raul Gil (14 anos de casa) e também as jornalistas Michelle Barros e Regina Volpato.

Sobre a sucessão de Marcão, o SBT divulgou uma nota oficial na quarta-feira (4), em que anunciava a chegada de Datena e o futuro do programa. Leia abaixo:

“A direção do SBT tem o prazer de anunciar oficialmente que José Luiz Datena, um dos mais renomados comunicadores da televisão brasileira, é o mais novo contratado da emissora. Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa ‘Tá na Hora’. No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico ‘Primeiro Impacto’.

Lançado em 2024, o ‘Tá Na Hora’ leva informação e prestação de serviço, ao vivo, para o público do SBT de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. A atração acompanha o cotidiano do brasileiro com foco em facilitar a vida do espectador. O programa conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.

‘Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência’, celebra Datena.

Para Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, a chegada de Datena faz parte de um planejamento estratégico para a grade de programação. “Essa aposta reforça a missão da emissora em continuar inovando e entregando conteúdo de qualidade aos nossos espectadores”, destaca.