Trabalhador morre em fazenda no interior de Goiás; colega passou o trator em cima dele sem querer

Um simples dia de trabalho terminou em morte em uma fazenda no município de São Domingos, extremo Norte de Goiás. Isso porque um homem acabou sendo atropelado acidentalmente por um colega que dirigia um trator e não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu nesta segunda-feira (06). Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, Marcelo dos Santos Rosa, estava andando por cima de um monte de capim cortado – denominado silagem – para deixá-los mais compacto e depois tornar em ração para o rebanho bovino.

Nisso, o condutor do trator estava passando com a máquina no local e não percebeu que estava muito próximo do colega. Ele tentou parar o maquinário, mas não foi possível, acertando o trabalhador.

Ele desligou o veículo agrícola e tentou socorrer o colega. No entanto, não havia muito a ser feito. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado no local, constatando o óbito de Marcelo.

A ocorrência será investigada pela delegacia de Polícia Civil (PC) de São Domingos.