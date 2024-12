Sicredi Celeiro inaugura mais duas agências em Anápolis nesta terça-feira (10)

Com as inaugurações, a cooperativa chega à marca de sete unidades da cidade e mais de 110 mil associados

Gabriella Licia - 10 de dezembro de 2024

Sicredi Celeiro inaugura duas agências em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Nesta terça-feira (10) a cidade de Anápolis-GO sediou a inauguração de duas novas agências da Sicredi Celeiro Centro Oeste. Com isso, a cooperativa de crédito expande sua presença no município, trazendo benefícios tanto para a cidade quanto para seus associados.

A cidade que já é um polo econômico de grande importância no estado, vem crescendo a cada ano e tornando ainda mais viável a expansão da cooperativa de crédito na cidade. “Anápolis já é conhecida por sua forte atividade industrial, abrigando grandes empresas e sendo um ponto de convergência de negócios”, reforça a gerente da agência Jaiara da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Adriana Dutra de Almeida.

Ao Portal 6, o presidente da agência, localizada na Avenida São Francisco, Jaime Antônio Rohr, explicou que todas as agências oferecem uma importância singular para a corporativa.

“É mais um canal para prospectar negócios, além de uma oportunidade dos associados trabalhar com a corporativa, buscar financiamentos para suas atividades e melhorar o giro”, contou.

No total são 7 agências da Sicredi Celeiro Centro-Oeste na cidade, sendo elas a agência Jundiaí, Brasil Sul, Xavier de Almeida, Brasil Norte, Agronegócios e agora as agências Jaiara e São Francisco. Mas, de acordo com o presidente, as expectativas são altas.

“Nós somos ambiciosos! Ainda no primeiro semestre de 2025, será inaugurada uma nova agência, que já está em processo de idealização. Pelo potencial de Anápolis, há possibilidades de mais 04 ou 05 unidades”, enfatizou

A inauguração das duas agências é mais um marco na trajetória do Sicredi em Anápolis e uma demonstração clara de como o modelo cooperativo pode ser uma força transformadora na região, impulsionando o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos seus associados.