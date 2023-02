Após ganhar R$ 6 milhões na loteria, jovem revela quais sonhos quer realizar com o dinheiro

Um jovem tirou a sorte grande na loteria, explicou qual a teoria para ter ganhado e ainda o que pretende fazer com tanto dinheiro. O caso viralizou na internet.

John Edmond vive em Edimburgo, na Escócia, e contou que um tempo antes de apostar no bilhete dourado, o avô teria deixado um pedaço de carvão preto com ele, momentos antes de falecer.

Segundo o idoso, aquele pequeno material poderia lhe entregar sorte e prosperidade, principalmente em loterias. E, abastecido de fé, o rapaz não hesitou em guarda-lo consigo e arriscar em apostas.

“Meu avô costumava ter um pedaço de carvão que ele disse que tinha sorte. Ele para marcar seus bilhetes de loteria antes de morrer. Depois, me deu e disse que poderia me trazer sorte, o que aconteceu!”, contou maravilhado à mídia local.

O prêmio do apostador foi de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,2 milhões). Com esse montante enorme, John, juntamente da esposa Amanda e das duas filhas, decidiu embarcar no próximo voo para as tão idealizadas praias de Maldivas.

“Isso é absolutamente uma mudança de vida para nós e nem Amanda nem eu dormimos um piscar de olhos no sábado à noite, quando percebemos que tínhamos ganho o dinheiro”, relembrou.

“Ir a algum lugar como as Maldivas só poderia ter sido uma ambição de sonho até agora, mas isso nos permite dar a nós mesmos e às nossas duas garotas a viagem de uma vida”, destacou.

Além disso, o sortudo – que é carpinteiro – explicou que não pretende deixar de trabalhar e conquistará ainda uma casa nova para a família e um carro mais atual.