Magno Oliver - 08 de maio de 2024

Não tem jeito, chão com o piso encardido é dor de cabeça para todo mundo que cuida e dá manutenção em uma casa, não é mesmo?

São nessas horas que a gente levanta as mãos para os céus e implora pela ajuda de um limpa pisos forte e bem poderoso para ajudar com a sujeira impregnada.

Assim, uma dica bombada nas redes sociais deu o que falar na internet e virou sucesso entre os internautas. Vamos conferir do que se trata?

O limpa pisos poderoso parar tirar até as sujeiras mais encardidas

O canal no Youtube Vânia Dicas Caseiras viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito na hora de dar um trato no piso da casa.

Usando apenas creme dental, detergente de coco e limpa alumínio líquido, o vídeo mostrou que a mágica é possível de acontecer.

Ingredientes da receita do limpa pisos

2 litros de água

1 tubo de creme dental (70 g)

100 ml de detergente de coco

200 ml de limpa alumínio líquido

Como preparar

Pegue uma garrafa PET de 2 litros vazia e coloque 500 ml de água, creme dental, feche a garrafa e agite bem até que a pasta de dente se dissolva por completo na mistura.

Em seguida, transfira a mistura em uma bacia e adicione o restante da água, detergente de coco e o limpa alumínio líquido.

Misture bem e retorne a nova mistura para a garrafa PET. Dessa forma, é só aplicar sobre o piso e esfregue bem a área suja, deixando agir por alguns minutos.

Por fim, enxague e está pronto. Seu piso sai restaurado.

Confira o vídeo completo:

