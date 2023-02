Cantor João Gomes consegue realizar o maior sonho que tinha e dá lição a todos os artistas

O Rei do Piseiro, como é conhecido João Gomes, tem ganhado o coração da internet principalmente após realizar um grande sonho de infância e presentear a mãe com uma mansão.

O jovem, de 20 anos, é pernambucano, filho de pais separados e confessa ter enfrentado certas dificuldades financeiras enquanto criança. Apaixonado pela música desde pequeno, João Fernando Gomes Valério tinha o propósito de crescer um dia no ramo.

É claro que nem nos melhores sonhos ele pôde imaginar estourar a nível nacional e internacional, alçando o próprio lugar na lista de cantores mais ouvidos no planeta, no Spotify.

Então, depois de todo o sucesso, com bastante humor, gratidão e amor, o Rei do Piseiro adquiriu uma mansão para a família e emocionou não só a mãe como a internet toda, deixando uma forte lição para os demais artistas.

“Espero que a senhora tenha gostado do presente, para agradecer por tudo que já fez por mim nesta vida”, disse ele no vídeo. Confira as imagens comoventes!