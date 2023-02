Gigante de alimentos anuncia abertura de diversas vagas em Anápolis e Itumbiara

Com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CDA Alimentos abriu diversas vagas de emprego para atuação no município e em Itumbiara.

Os cargos disponíveis são para Analista de Estoque, Analista de Sistemas, Auxiliar de Faturamento, Pedreiro, Classificador e Vendedor Externo.

Os interessados em se candidatar para qualquer uma das oportunidades podem encaminhar o currículo por meio do Portal do Candidato, no site da empresa.

Em caso de dúvidas, a CDA Alimentos disponibilizou o WhatsApp (62) 9832-2546.

Para o cargo de Analista de Estoque é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando Contabilidade, Administração, Engenharia de Produção ou áreas relacionadas e já contar com experiência na área. Será um diferencial o trabalhador que conhecer o sistema Protheus, tiver disponibilidade de horários e residir em Anápolis.

Interessados na vaga de Analista de Sistemas precisam ser formados ou estar cursando Ciência da Computação, Sistemas de Informação ou cursos afins. Ter experiência com análise de desenvolvimento de sistemas, suporte a usuários e com os sistemas ERP, ADVPL e SQL fará com que o candidato se destaque.

Os pré-requisitos para Auxiliar de Faturamento são possuir ensino médio completo ou estar cursando Administração, Logística ou áreas relacionadas e ter habilidade com informática.

Para a vaga de Pedreiro é necessário apenas o ensino fundamental completo, conhecimento hidráulico, já possuir experiência no ramo, contar com disponibilidade de horários e residir em Anápolis.

Para Classificador, pede-se que os candidatos possuam experiência na área, tenham o ensino médio completo ou estejam cursando Técnico em Química, Técnico em Alimentos ou cursos semelhantes, entendam de informática e que residam no município.

Por fim, para o cargo de Vendedor Externo é necessário morar em Itumbiara, ter carro próprio, CNH tipo B, experiência com vendas, boa comunicação e disponibilidade para viajar.

Todas as oportunidades contam com inúmeros benefícios para os trabalhadores, como Cartão Alimentação, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Assiduidade e Vale Transporte.