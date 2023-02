Historiador descobre surpreendente parentesco de Ronaldo Caiado com fundadora de Anápolis

Recentemente, montando uma árvore genealógica, um historiador descobriu que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), possui parentesco com a fundadora de Anápolis, Ana das Dores de Almeida.

A descoberta surpreendente foi relatada no perfil do Instagram “Anápolis na Rede”, pelo anapolino Claudiomir Gonçalves.

Ao Portal 6, ele relatou que a pesquisa foi realizada por Daniel Alves Rezende, um historiador apaixonado pela cidade e presidente do Conselho Municipal de Cultura.

Segundo Claudiomir, o estudo foi feito pelo fascinado em genealogia apenas por mera curiosidade, já que a família Caiado é bastante tradicional no Estado.

No entanto, durante a pesquisa, o historiador acabou sendo pego de surpresa com a revelação inusitada do parentesco do atual governador com a fundadora de Anápolis.

A árvore genealógica identificada por Daniel Alves Rezende aponta que Ana das Dores de Almeida foi casada com o Capitão Gomes Pereira da Silva.

Juntos, o casal teve Inácio de Souza Ramos, que na vida adulta se casou com Flora de Brito Camargo. Desta união nasceu Antônio de Souza Ramos, que posteriormente se tornou pai de Sebastiana de Souza Ramos.

Sebastiana casou-se com Domingos Xavier Nunes e após a cerimônia, decidiu adotar o sobrenome do marido, Nunes.

Deste casamento nasceu Maria Xavier Caiado, que se uniu com Edenval Ramos Caiado e tiveram Ronaldo Ramos Caiado, atual governador de Goiás e anapolino.

Por mais que a árvore genealógica realizada pelo historiador Daniel Alves tenha apontado esse parentesco surpreendente, Claudiomir Gonçalves acredita que o político ainda não sabe dessa impressionante história familiar.

Pela história de Anápolis, em 1859, ao passar pela até então fazenda das Antas, dona Ana prometeu que naquelas terras iria construir uma capela para homenagear Sant’Anna.

Vinte e dois anos depois, Gomes de Souza Ramos, um dos filhos da considerada fundadora do município, decidiu concretizar o desejo da mãe e levantou no meio de uma floresta a capela de Sant’Anna.

A partir daquela construção, nasceu o Povoado da Capela de Santana das Antas. Em 1907, a região foi enfim reconhecida como cidade e passou a se chamar Anápolis.