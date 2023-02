O corpo humano sempre dá sinais para nos avisar quando algo não está indo tão bem quanto esperávamos. Um exemplo disso são os avisos do organismo que indicam o colesterol alto.

Esses pequenos indícios podem parecer coisas banais, mas podem representar um perigo a sua saúde e, por isso, devem ser analisados e tratados por um médico.

Então, se está desconfiado que possa estar com colesterol alto, leia a matéria preparada pelo Portal 6 e saiba quais são os sinais que podem indicar o desequilíbrio.

6 sinais que o seu corpo dá e podem indicar colesterol alto

1. Dor de cabeça

Sentir fortes dores de cabeça constantemente é um forte indicio de que você esteja com colesterol alto. Além disso, as dores de cabeça também podem estar relacionadas doenças cardiovasculares, que possuem grandes relações com o desequilíbrio.

2. Inchaço abdominal

Por conta do acúmulo de gordura no fígado e no baço, o colesterol elevado pode acabar deixando a barriga mais inchada. Por isso, fique atento aos pequenos detalhes.

3. Aumento da sensibilidade na barriga

Em decorrência ao inchaço abdominal, a barriga pode ficar mais sensível ao toque quando se está com o colesterol nas alturas. Qualquer simples toque na região pode provocar um certo incômodo que, antes, não provocava.

4. Aparecimento de bolinhas de gordura na pele

Se você notar pequenas bolinhas de gordura se formando na sua pele, preste atenção, pois isso pode indicar que o seu colesterol está bastante elevado.

Normalmente, os itens – chamados de xantelasma – aparecem ao redor dos olhos ou em superfícies mais escondidas.

5. Falta de ar

Pelo mesmo motivo da dor de cabeça, o colesterol alto pode causar falta de ar, já que ele pode, ou não, estar relacionado a doenças cardiovasculares.

6. Dor no peito

Por fim, se você costuma sentir muita dor no peito, busque imediatamente um médico pois esse sinal pode ser um dos indícios que há algo errado com o seu colesterol.

