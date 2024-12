Não é fazendo yoga, nem lendo livros: o hábito pela manhã que fortalece a memória

Pesquisa descobriu o que precisa ser feito para evitar a demência e outros males que afetam a saúde mental

Magno Oliver - 12 de dezembro de 2024

(Foro: Ilustração/Pexels)

Dados do IBGE publicados recentemente alertaram que a sociedade está cada vez mais obesa, sedentária, consumindo mais bebida alcoólica e fumando bastante. Isso tem causado péssimos hábitos de vida e danos de longo prazo na memória.

Dessa forma, um estudo publicado recentemente por pesquisadores da University College London trouxe a revelação que vai te ajudar a fortalecer ainda mais a sua memória.

Não, não estamos falando de yoga, muito menos ler livros. A pesquisa apontou que começar o dia com atividade física moderada para vigorosa pode trazer benefícios significativos e de longo prazo à nossa memória.

O estudo relata que o impacto positivo pode ser observado até o dia seguinte ao exercício praticado. Isso também combinado com pelo menos seis horas de sono de qualidade.

O trabalho científico foi publicado no International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity e envolveu 76 adultos saudáveis, com idades entre 50 e 83 anos, sem comprometimentos cognitivos ou sinais de demência.

A análise consistiu em colocar acelerômetros para monitorar o sono e os níveis de atividade física de cada um deles durante o período de oito dias. Os voluntários também foram submetidos diariamente a testes cognitivos online.

Tais testes avaliaram os níveis de velocidade de processamento de raciocínio, memória e a atenção focal de cada indivíduo.

Atividades físicas de intensidade leves, moderadas e vigorosas entraram em análise, além da duração do sono diante desses processos. A duração do sono, incluindo os estágios mais leves e mais profundo, também tiveram atenção especial.

O estudo tinha como foco principal identificar relações entre essas variáveis e o desempenho cognitivo no dia seguinte.

Resultados obtidos

A conclusão foi de que 30 minutos de atividade física moderada para vigorosa teve associação de 2 a 5% nas pontuações de memória de trabalho e episódica do dia seguinte.

Entende-se como atividades físicas observadas na pesquisa caminhadas rápidas, dançar, andar de bicicleta ou mesmo subir escadas.

