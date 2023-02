Bateu a fome? Lugares para se comer em Goiânia durante a madrugada

Goiânia é uma cidade que está em plena expansão, agregando todo o tipo de pessoas. Dentre elas, podemos citar aquelas que vivem a vida noturna e muitas vezes podem sentir vontade de fazer um lanche durante a madrugada.

Tendo isso em vista, o Portal 6 separou alguns lugares que podem ser uma boa pedida para quando bate a fome após “altas horas”.

Para começar, temos que citar os Pit Dogs. Patrimônio cultural de Goiânia, existem incontáveis estabelecimentos do tipo em todas as partes da capital goiana.

A Rua 10, que liga o Setor Sul ao setor Leste Universitário, possui o point mais famoso da cidade quando se trata do assunto.

Lá, se encontram nomes como: Smiley, Xodog, Ponto Com e Kid Abelha, que enchem a barriga dos frequentadores da vida noturna em Goiânia.

Indo para o Setor Oeste, o Salim Mustafá é uma boa opção para quem quer uma comidinha mais light.

O restaurante árabe fica aberto diariamente das 18h até 05h e tem como prato principal o shawarma, que pode ser servido com uma variedade de recheios.

Agora falando de uma franquia de pizzaria, a unidade do Setor Sul da Pizza Studio Club é uma boa pedida para os madrugadores.

De domingo à quinta, o estabelecimento fica aberto até 04h. Já nas sextas e sábados, o espaço mantém o funcionamento até 06h.

Já para quem está a fim de uma comida com ares de caseira, o Simbora 24h oferece diferentes opções de refeições em duas unidades distintas: no setor Urias Magalhães e no setor Pedro Ludovico. O local também faz entregas por telefone.

Por sua vez, os fãs de hambúrguer gourmet podem encontrar no Lifebox uma solução para a fome na madrugada. Todas as unidades da franquia em Goiânia ficam abertas diariamente, das 11h até 06h do dia seguinte.

E para finalizar, a franquia Temaky Fry, com três unidades espalhadas pela capital, é uma pedida certa para o goianiense que estiver a fim de comida japonesa no pós-balada.

De domingo a quinta, o estabelecimento fecha às 04h, enquanto nas sextas e sábados, o expediente vai até 06h.