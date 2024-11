Jovem é preso em Goiás após confessar ter matado filha de policial da reserva

Suspeito alegou que vítima teria o ameaçado e teria cometido o crime em legítima defesa

Samuel Leão - 28 de novembro de 2024

Suspeito confessou o crime e foi preso em Formosa. (Foto: Reprodução)

Três dias após o assassinato de Samira Alves Lima, de 36 anos, filha de um policial militar da reserva do Distrito Federal, o autor do crime foi localizado e preso pelas autoridades, em Formosa. A prisão aconteceu na tarde da quarta-feira (27), às margens da BR-020.

O jovem, de 22 anos, foi encontrado andando pela rodovia, no intuito de ir a Brasília. Ao ser abordado, primeiro ele deu um nome falso, mas, logo depois, se identificou e confessou ter cometido o assassinato.

Segundo ele, os dois teriam tido uma discussão calorosa, de modo que a vítima o teria ameaçado. O suspeito ainda alegou que os dois estavam morando juntos para traficar drogas. Também afirmou que Samira era faccionada e, para não ser morto por ela, resolveu matá-la.

Na sequência, fugiu no carro da vítima e o abandonou na região do DF, recebendo ajuda de desconhecidos para chegar à Formosa. Ainda em depoimento, ele alegou ter deixado a arma do crime no local do ocorrido – informação que coincide com os fatos, visto que a faca utilizada estava ao lado do corpo da vítima.

Dados os fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Luziânia, onde se encontra à disposição da Justiça. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

