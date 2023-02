Prefeitura de Anápolis vai divulgar plano com ações de preservação para o Córrego das Antas

Falta pouco para a publicação do novo plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Córrego das Antas, em Anápolis. A revisão do documento será realizada na próxima quarta-feira (15), no auditório do Parque Ipiranga.

No evento também será apresentado a conclusão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão Piancó.

Após a revisão, o planejamento para a recuperação do Córrego das Antas deve ser aprovado e divulgado. O estudo inclui ações de preservação que serão realizadas no manancial nos próximos dez anos.

Ao Portal 6, o secretário de Meio Ambiente, Fabrício Lopes, já havia explicado que o documento trata de práticas que serão tomadas a partir da nascente, localizada nas proximidades do Espaço Regina Minorum.

Inicialmente as medidas de recuperação serão realizadas até a parte do córrego que passa pela Avenida Presidente José Sarney, no setor Sul Jamil Miguel.

Poluição

A qualidade da água de alguns trechos do Córrego das Antas está próximo de atingir o nível máximo de poluição, o que deixa a prefeitura em alerta. Este é o ribeirão de maior extensão em Anápolis, são cerca de 8 km de curso.