Saiba como conseguir fazer cirurgia plástica de graça pelo SUS em Goiás

Os moradores de Goiás que precisam passar por cirurgias plásticas, mas não têm recursos para realizar os procedimentos, que custam cifras altíssimas na rede privada, podem acionar o Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar disso, é preciso ressaltar que a pura vontade estética de “melhorar a aparência” não é atendida pela rede.

As cirurgias deste tipo que têm cobertura pela SUS são as chamadas de reparadoras. Diferentemente das cirurgias plásticas estéticas, elas têm como objetivo corrigir deformidades congênitas – isto é, de nascença – ou adquiridas, como traumas, alterações do desenvolvimento, pós cirurgia oncológica e oriundas de acidentes. Há também casos em que o paciente possui déficit funcional parcial ou total cujo tratamento exige recursos técnicos da cirurgia plástica.

Para a realização do procedimento gratuito, é indispensável iniciar os procedimentos de autorização em uma instituição de saúde credenciada pelo sistema. Sendo assim, o paciente deverá se consultar com um médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência dele, para que a avaliação do caso seja realizada. Após constatada a necessidade da intervenção, ele será encaminhado para hospitais credenciados.

Durante o processo, é possível que a pessoa que necessita da intervenção cirúrgica receba a visita domiciliar de um assistente social e de um psicólogo. Os profissionais devem emitir pareceres sobre condições financeiras e se o paciente está apto psicológica e emocionalmente para a cirurgia.

Entre os procedimentos cobertos pelo SUS estão reconstituição de lábio leporino, abdominoplastia (correção da flacidez e redução da pele após perda de peso, otoplastia (correção de orelhas de abano), gigantomastia (redução das mamas) e reconstrução das mamas após retirada de câncer, inclusive com a implantação de silicone.