Idosa supostamente embriagada faz estrago em batida na Avenida Pedro Ludovico

Imagens do momento mostram que veículos sofreram grandes avarias

Maria Luiza Valeriano - 30 de março de 2024

Envolvidos não apresentaram ferimentos graves (Foto: Reprodução)

No início da noite desta sexta-feira (29), um acidente envolvendo dois carros aconteceu na Avenida Pedro Ludovico, Vivian Parque I Etapa, em Anápolis. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma dos motoristas, uma idosa de 61 anos, estava supostamente embriagada no momento do acidente.

A colisão ocorreu por volta das 19h, e, apesar do impacto, não houve vítimas fatais. Assim, o outro motorista foi identificado como um jovem de 24 anos.

O acidente ocorreu quando a idosa, no Toyota Etios, colidiu contra a lateral de um Toyota Corolla, resultando em danos significativos para ambos os veículos.

Imagens do local do acidente mostram a gravidade do impacto, com a região da lanterna do Toyota Etios arrancada devido à colisão frontal.

Apesar do susto e dos danos aos carros, nenhum dos envolvidos apresentou ferimentos graves.