Suzane von Richthofen abre ateliê de costura com peças bordadas por R$ 180

Quase um mês após progredir ao regime aberto e mudar para o interior de São Paulo, Suzane von Richthofen abriu um ateliê de costura e criou um perfil para a marca nas redes sociais. Chamada de “Su entre linhas”, a página fez a primeira publicação há 4 dias e já conta com quase 8 mil seguidores.

Anunciando “produtos feitos à mão”, entre os itens já anunciados estão chinelos bordados e vendidos por até R$ 180. Na descrição da loja há a informação de que o perfil é monitorado e administrado por uma pessoa chamada Josiely, e indica que os contatos devem ser feitos por mensagem direta.

No contato apresentado como meio para realizar as encomendas, Josiely informou que o perfil é, sim, de Suzane. A informação também foi confirmada por Ulisses Campbell, autor do livro Suzane: assassina e manipuladora. Em contato com a reportagem, Campbell contou que recebeu a informação sobre o ateliê de pessoas que convivem com Richthofe.

Há cerca de 15 dias, Suzane abriu um CNPJ como MEI (Microempreendedor Individual). O endereço consta na cidade de Angatuba.

Presa desde 2002 pelo assassinato dos pais, ela tentava a progressão de pena desde 2017. Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Marísia e Manfred Von Richthofen, em outubro de 2002.

Durante a prisão, Richthofen trabalhava em uma confecção de costura da penitenciária e produzia artesanato. A atividade era diária, com jornada de seis a oito horas.

Os dias trabalhados eram usados para reduzir a pena. No total, ela abateu 1,8 mil dias, o que equivale a aproximadamente cinco anos.

REPERCUSSÃO NA INTERNET

Com a divulgação da página, muitos usuários do Instagram deixaram comentários nas publicações, que foram dominadas por mensagens, em sua maioria, positivas sobre a empreitada. Muitas pessoas elogiaram o trabalho, incentivaram as vendas, ofereceram apoio e comemoraram o “recomeço” de Suzane.

“Seu trabalho é incrível, não estou aqui para te julgar pelo que fez, somente Deus pode ter essa ação sobre sua vida. Só Desejo que ele possa te perdoar e que esse recomeço seja símbolo de uma nova fase. Que Deus te abençoe”, escreveu uma pessoa.

Por outro lado, críticas diziam que “falta noção” em quem apoia. Uma pessoa também comentou “nojo”.

“É sério que vocês estão amando isso tudo e encomendando roupas? Vocês são loucos mesmo ou se fazem? Morro e não vejo tudo”, questionou outra.

A reportagem tenta contato com a defesa de Suzane von Richthofen.