Aluna de 17 anos atira em colega dentro de escola particular em Teresina

Disparos aconteceram enquanto eles estavam no refeitório da escola

Folhapress - 04 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

JOSÉ MATHEUS SANTOS – Uma estudante de 17 anos atirou no rosto de um aluno de 16 anos dentro de uma escola particular de Teresina na manhã desta quarta-feira (4). O estado de saúde do garoto é grave. A vítima está internada no Hospital de Urgência de Teresina.

A jovem que atirou foi apreendida pela Polícia Civil do Piauí. Durante o depoimento, ela se manteve em silêncio e foi encaminhada para a Delegacia do Menor Infrator.

Ela e o o aluno baleado estudam na mesma sala do Colégio CPI, localizado no centro da capital piauiense. Os disparos aconteceram enquanto eles estavam no refeitório da escola.

Uma arma do tipo pistola e uma faca foram encontradas na bolsa da estudante. De acordo com a Polícia Militar, a arma de fogo pertence ao pai dela, que é policial militar.

A Polícia Civil vai abrir uma investigação para apurar o caso.

Em nota, o Colégio CPI externou “profunda consternação” pelo ocorrido, disse que prestou socorro à vítima e que concede assistência ao aluno que levou o tiro.

A instituição de ensino suspendeu as atividades nesta quarta-feira e disse que vai colaborar com as autoridades na investigação dos fatos.