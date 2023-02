Anápolis terá mega evento no próximo final de semana e atrações prometem

O mês de Carnaval em Anápolis segue agitado e, no próximo sábado (11), a cidade sediará um enorme evento musical, contando com a presença VIP de Barões da Pisadinha.

O Piseiro Mix acontecerá no Parque de Exposições Agropecuária de Anápolis e terá ainda a presença do cantor Dalmi Junior e do DJ Wam Baster.

A festa, organizada pela empresa Carlos Eventos e o promotor Leo Ibiza, está estimada em recepcionar 20 mil pessoas.

O local será subdividido entre os espaços pista, frontstage e camarotes. Destes, apenas o segundo é open bar, mas haverá pontos de venda para consumação.

Para adquirir o ingresso, basta acessar o site do BaladaApp.