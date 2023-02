De chuva passageira a pé d’água; veja como fica o tempo em Goiás no sábado (11)

De chuva a passageira a pé d’água, a previsão do tempo para este sábado (11) será marcado por um cenário antagônico em alguns municípios de Goiás.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o aumento da nebulosidade combinado ao calor pode contribuir na formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado, com risco potencial de chuvas em formato de tempestades.

A região Sudoeste deve ser a mais afetada pelo temporal com um volume de água de 45 mm. Já no Centro e no Sul, a expectativa é de 35 mm, cada. Oeste e Leste devem receber 25 e 15 mm, respectivamente, e, o Norte, 10 mm.

Enquanto um pé d’água de 20 mm pode tomar conta da cidade de Itumbiara no sábado (11), o município de Porangatu deve receber apenas 2 mm.

Já em Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Ouvidor, Três Ranchos, Nova Aurora, Cristalina e Mineiras a expectativa é de 15 mm.

Em Goiandira, Cumari, Ipameri, Santa Helena e Goiatuba a previsão é de 12 mm – perspectiva próxima aos municípios de Catalão, Formosa, Ceres, Goianésia, Davinópolis e Rubiataba, com 10 mm.

Um cenário mais ameno está sendo traçado para a cidade de Luziânia. Por lá, a previsão é de um volume de água de 8 mm, acompanhado de variação de nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas.