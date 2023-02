Homem conta como ganhou R$ 4 milhões na loteria e deixa impressionado quem costuma tentar a sorte

Um homem sortudo contou como foi virar milionário da noite para o dia depois de sair para comprar frango frito de madrugada e o caso viralizou nas redes sociais.

Conhecido como Buzzsaw, ele disse que mora em Maryland (EUA) e, na última segunda-feira (06), sentiu muita fome tarde da noite e quis sair atrás de um lanche rápido.

Já na conveniência, pegando a comida, despertou-se nele o desejo de juntar as moedas e comprar um bilhete dourado da Multi-Match (estilo de aposta de loteria dos Estados Unidos).

O norte-americano voltou para casa com o lanche e o pequeno investimento de US$ 3,6 (cerca de R$ 21,1). Porém, na hora de dormir, confessou ter sentido insônia novamente e um desejo compulsivo de conferir o resultado do jogo.

Incrédulo, Buzzsaw ficou completamente perdido ao descobrir que teria ganhado US$ 615 mil (aproximadamente R$ 4 milhões). “Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida”, disse à mídia local.

“Foi tudo graças ao frango”, acrescentou. Eu geralmente não tenho insônia à noite”, explicou o sortudo.

Agora, ele explicou que pretendo viajar para as montanhas de Maryland e adquirir uma casa nova e espaçosa para ele e a família.