Adolescente ouve duras palavras após fazer o imperdoável com a irmã; veja

Uma adolescente decidiu desabafar no fórum virtual, Reddit, como foi dizer o que pensava para a meia-irmã e ser penalizada duramente pelas palavras ditas. O caso tem dado o que falar.

Sem se identificar, a garota, de 15 anos, contou que foi concebida fora do casamento. A mãe teria se envolvido com outro homem, tido ela e voltado com o antigo marido.

Mas isso nunca foi um problema para a adolescente. Inclusive, o padrasto sempre a acolheu e a tratou como uma verdadeira filha. A questão para a internauta foi ter que conhecer os outros filhos do pai biológico.

A jovem contou que foi matriculada no mesmo colégio que Jane, uma das meia-irmãs, e a familiar demonstrou muito interesse em simpatizar com ela. Inclusive, a convidou para passeios e uma consulta ao dentista.

“Ela não parava de me pedir para ir, ela me dizia que “nosso pai” não parava de falar de mim, que podíamos fazer todas as coisas que as irmãs e tantas outras tolas fazem. Eu a decepcionei lentamente de cada vez”, contou no desabafo.

Segundo a menina, ela não queria se familiarizar com Jane, por não ter tido nenhuma convivência até então. E o jeito encontrado para explicar isso, claramente, foi o mais duro possível.

“Ela pediu-me para ir com ela porque ‘seria bom para elas’. Não quero que as pessoas saibam que ela é minha irmã. Então, disse-lhe para se f*der e parar de pensar em nós assim. Claro que ela chorou e agora estou suspensa e descrevendo isso de casa”, relembrou.

Agora, suspensa do colégio, a adolescente ainda está lidando com o desgosto dos pais. Por essa razão, quis perguntar aos usuários do Reddit se “foi idiota?”.

Alguns disseram que sim, por conta da hostilidade, mas vários outros pontuaram que, por ela ser muito jovem, é compreensível esse tipo de comportamento, inicialmente.

“É normal se recusar no começo, mas saiba que precisará sair dessa armadura e conviver com ela naturalmente. Ainda mais por estudarem na mesma escola”, comentou uma mulher.