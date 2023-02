Alerta em Goiás para proprietários de veículo que pretendem pagar o IPVA durante o Carnaval

A Secretaria da Economia de Goiás, que é responsável pela cobrança do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), irá migrar os sistemas de processamento entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Portanto, os motoristas que estiverem com o documento irregular precisam se atentar.

Nesse período não será possível realizar o pagamento dos débitos atrasados. Quem deseja pegar a estrada também pode ter dor de cabeça durante o Carnaval, já que não poderá regularizar a situação, caso sejam parados.

O gerente do IPVA, Jorge Âreas, explicou que a comunicação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ficará suspenso nos dias de festa. Mesmo que o contribuinte realize o pagamento no banco, a ação só será informada depois do dia 21.

Atualmente, a entidade utiliza um mainframe, um computador projetado para processar um alto volume de dados. Os sistemas serão transferidos para uma nova plataforma no Data Center Corporativo. Por meio dele acontece a comunicação fiscal com outros órgãos.

O processo vai acontecer a partir das 19h do dia 17 e deve terminar às 23h59 da terça-feira de carnaval (21). Além do IPVA, outros serviços ligados à Secretaria da Economia de Goiás também podem ficar fora do ar.

A emissão de Nota Fiscal (NF-e) e do Documento de Arrecadação Estaduaç (DARE), no entanto, funcionarão normalmente.