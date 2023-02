Homem cria confusão em boate, chama policiais para ‘racha’ e bate carro a 100 km/h, em Anápolis

No fim da madrugada deste sábado (11), a Polícia Militar de Anápolis foi acionada pelos funcionários de uma boate localizada no setor Jundiaí.

O Portal 6 apurou que um homem, de 54 anos, com as caraterísticas de ser baixo e acima do peso, havia causado uma confusão no local e, posteriormente, ameaçado alguns seguranças do estabelecimento que haviam o retirado do espaço.

Na sequência, ele fugiu em um VW Saveiro. O patrulhamento o avistou próximo à Praça Dom Emanuel, momento em que ele arrancou o veículo e quase atropelou algumas pessoas que estavam na calçada de um comércio da região.

A perseguição seguiu por boa parte da Avenida Goiás sentido Campos Limpos. Ignorando os sinais sonoros da viatura, o condutor chegou até a GO – 330, fazendo zig zag na pista em vários momentos.

Na rodovia, a velocidade chegou a cerca de 150 km/h. O homem chegou a acender o pisca-alerta do carro ‘convidando’ os policiais para participarem de um racha.

Em certo momento, ele pisou bruscamente no freio, o que, inevitavelmente, causou uma colisão.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes e o veículo removido para o pátio central.