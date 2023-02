Após ter sido visto pela última vez em um carro há quatro dias, a família do aposentado desaparecido, Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, irmão do prefeito de Minaçu, Carlos Leréia (PSDB), está mobilizada em busca de qualquer informação sobre ele.

Ao G1, o chefe do Executivo municipal revelou que teme que o familiar possa ter sofrido algum acidente por sofrer com problemas cardíacos e uma diabetes agressiva.

Carlos Leréia contou que viu o irmão pela última vez na segunda-feira (06), data em que ele se encontrava bem.

As contas do aposentado já foram verificadas e o gerente do banco não identificou nenhuma movimentação nas finanças desde que desapareceu.

Na terça-feira (07), o idoso chegou a ser reconhecido por um policial militar quando estava passando de carro por uma avenida de Minaçu.

Desde a última vez que foi visto, os familiares já realizaram buscas em todos os hospitais da cidade e até mesmo no Instituto Médico Legal (IML). No entanto, ele não foi encontrado em nenhum desses locais.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás estão utilizando drones no intuito de tentar localizar Paulo Roberto, mas até o momento não tiveram êxito.

Caso alguém possua alguma informação a respeito do desaparecimento do aposentado, é necessário reportá-la por meio do número telefônico 197 da Polícia Civil.