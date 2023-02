Os homens acabam levando na esportiva, mas muitas mulheres ficaram realmente estressadas com alguns comportamentos deles.

Afinal, cai entre nós, alguns marmanjos não sabem a hora do limite e muitas vezes não possuem educação para manter o bom convívio social com elas, principalmente, se vivem um relacionamento amoroso.

6 atitudes que deixam as mulheres estressadas e os homens custam aprender:

1. Brincadeiras sem parar

Começando nossa lista, as piadinhas, palhaçadas e brincadeiras até certo ponto são divertidas e até mesmo fofo.

No entanto, se extrapolarem o senso de respeito, pode acabar ficando muito chato e as mulheres ficam fora do sério.

2. Deixar objetos pela casa

Toalha molhada na cama, sapatos no corredor, roupa fora do cesto, são algumas das coisas que irritam muito as mulheres.

Sempre que possível, mantenha a organização da casa.

3. Fazer xixi na tampa do vaso

Tem alguns homens que nunca aprenderam a levantar a tampa do vaso na hora de fazer xixi e acabam deixando pingar um pouco de urina no item.

Bom, para as mulheres que sempre vão precisar sentar ali, isso pode ser muito nojento.

4. Ficar o tempo todo no celular

Para as que possuem um namorado, não há nada mais estressante do que um companheiro viciado no celular, que não larga o item hora nenhuma.

Sem dúvidas, isso irrita elas.

5. Não elogiar quando ela faz as unhas ou cabelo

Homens, entendam: as mulheres gostam de ser elogiadas!

Sendo assim, se ela foi ao salão de beleza, elogie e faça comentários positivos a aquilo que ela fez.

6. Desmarcar compromisso de última hora

Por fim, as mulheres perdem a paciência com o homem que desmarcar o compromisso de última hora, como um jantar.

E esse estresse pode piorar caso o motivo for futebol, por exemplo.

