6 filmes imperdíveis que prometem te enganar até o último segundo

Essa seleção é para quem adora histórias cheias de mistérios, segredos e finais impactantes

Ruan Monyel - 12 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação/Warner Bros)

Alguns filmes conseguem nos enganar e surpreender até o último segundo, deixando aquela sensação de “como eu não percebi isso antes?”.

Essas produções, que brincam com a narrativa, conseguem envolver até os espectadores mais atentos, tornando o filme um verdadeiro quebra-cabeça cheio de reviravoltas.

E para quem adora histórias cheias de mistérios, segredos e finais impactantes, essa lista é um prato cheio de entretenimento. Veja os trailers e saiba onde assistir.

1. Pisque Duas Vezes (Prime Video/Apple TV)

Nesse suspense, uma garçonete e um poderoso magnata acabam se conhecendo, e então ele a convida para passar umas férias em sua ilha particular.

Porém, o período que era para ser de pura diversão se transforma em um grande pesadelo quando a jovem precisa lutar pela própria vida.

2. Ilha do Medo (Mercado Play/Prime Vídeo)

Estrelado por Leonardo DiCaprio, este thriller psicológico vai te enganar até o fim. A história segue o detetive Teddy Daniels enquanto ele investiga o desaparecimento de um paciente em um hospital psiquiátrico.

Mas, conforme Teddy mergulha mais fundo na investigação, verdades sombrias vêm à tona, culminando em uma reviravolta impressionante.

3. Garota Exemplar (Disney+)

Baseado no best-seller de Gillian Flynn, este filme narra o desaparecimento de Amy, a esposa de Nick, que é o principal suspeito.

Porém, com o desenrolar da trama, grandes revelações e inúmeros plot twists mudam completamente o rumo do filme, deixando os espectadores de queixo caído.

4. Corra! (Netflix)

Este thriller psicológico mistura críticas sociais com um suspense de tirar o fôlego, conseguindo enganar qualquer pessoa até seu desfecho.

Na trama, Chris, um jovem negro, vai visitar a família de sua namorada branca, mas logo percebe que algo muito estranho está acontecendo.

5. Um Contratempo (YouTube)

Considerado por muitos como uma das histórias com mais reviravoltas do cinema, o filme acompanha Adrian, um empresário de sucesso com a vida perfeita.

Mas tudo muda quando ele acorda em um quarto de hotel com sua amante morta no banheiro. Agora, Adrian precisa da ajuda de um grande advogado para descobrir o que realmente aconteceu.

6. Incêndios (Prime Vídeo)

Por fim, com um dos finais mais chocantes da história do cinema, o drama acompanha a história de Nawal, que, após sua morte, deixa duas cartas para seus filhos gêmeos.

As cartas revelam que o pai deles pode estar vivo e que ambos possuem um irmão. A partir daí, eles partem em uma jornada em busca de respostas e, em meio a isso, se deparam com o doloroso passado da mãe.