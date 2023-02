Maiores cobras do planeta são flagradas quebrando as paredes de residência e vídeo viraliza

Tem dado o que falar nas redes sociais o vídeo de duas cobras gigantes encontradas no teto de uma casa e especialistas já conseguiram desvendar o mistério.

A gravação aconteceu em Kuala Lampur, na Malásia, e, de acordo com o perfil Papo de Cobra, trata-se de duas pítons reticuladas – a maior espécie de cobra do planeta, juntamente da sucuri-verde.

Na ocasião, a píton de 32 kg, medindo cerca de cinco metros de comprimento, e a outra de 25 kg e quatro metros, estavam juntas na cobertura da residência.

Como é possível ver nas imagens, um homem se aproxima e tenta retirar o animal, acreditando se tratar de uma simples serpente. Porém, para o espanto de todos, as cobras pesadíssimas acabam quebrando toda a parede como o próprio peso.

As duas caem e ficam penduradas no teto. Depois do pânico, resgatistas especializados foram acionados para pegarem os répteis. Com isso, a dupla pôde ser solta na natureza.

Esse bebezão aí é a maior cobra do mundo, a piton-reticulada. Vive apenas em partes da Ásia. pic.twitter.com/RKuhGxT7F2 — Biodiversidade Brasileira (@BiodiversidadeB) February 13, 2023

Um pouco mais sobre a espécie

A píton é uma espécie de cobra não-peçonhenta, capaz de atingir quase seis metros e surpreendentemente 100 kg, vive exclusivamente na Ásia e África, podendo engolir facilmente uma vaca e, logicamente, um humano adulto.

Elas são carnívoras e matam as presas como as sucuris, pelo método de constrição. Ou seja, ela se enrola na vítima e comprime, até que todo o fluxo sanguíneo seja paralisado.

Além do mais, as pítons possuem dentes muito afiados e uma mordida dessa serpente pode gerar muitos transtornos aos humanos.