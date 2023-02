Meteorologia alerta para risco de tempestades como a que caiu em Anápolis em outras cidades de Goiás

Outros municípios de Goiás podem enfrentar tempestades como as que causaram estragos em várias regiões de Anápolis neste domingo (12). O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Ao Portal 6, o gerente do órgão, André Amorim, explica o que a combinação de calor e umidade é o principal fator para que as chuvas tenham se intensificado.

“Nós tivemos isso no fim de semana, e a evolução do padrão favoreceu situações como a que ocorreu em Anápolis. Lá caíram 47,8 milímetros de chuvas em duas horas, causando bastante transtorno e destruição”, aponta.

Para os próximos dias, o risco potencial para temporais como o que foi presenciado pela população anapolina continua. Porém, não é só o município que deve sofrer com o fenômeno meteorológico.

“Vale para toda a região Centro Sul do estado. É importante ressaltar que a tendência é o dia começar com céu aberto e calor, mas no final do da tarde já evoluir para áreas de instabilidades que se convertem em tempestades”, diz.

De sexta-feira (17) para sábado (18), o cenário se agrava com a chegada de uma frente fria. “Vai subir pela região Sudeste do Brasil e propiciar chuvas mais volumosas. Porém, não quer dizer que vai chover direto, durante todo o dia, mas que vai cair mais água em vários locais do estado”, afirma.

O Cimehgo alerta que as precipitações típicas desta época do ano podem vir acompanhadas raios e de rajadas de vento. Em Anápolis, por exemplo, foram registradas ventanias de até 100 km/h.