Temporal agressivo pode voltar a cair em Anápolis ainda nesta semana, aponta meteorologista

As fortes chuvas que assolaram Anápolis no domingo (12) e causaram estragos em diversos pontos da cidade podem retornar mais cedo que o esperado, conforme aponta o prognóstico da previsão do tempo.

Ao Portal 6, o meteorologista Eduardo Argolo afirma que a tendência é que o fim de semana no município seja regado a um temporal intenso, mas que a proporção das chuvas ainda não pode ser calculada.

De acordo com ele, a expectativa é de que, já na sexta-feira (17), chuvas brandas e de menor intensidade comecem a acontecer na cidade ao longo do dia.

No entanto, no sábado (18), o profissional alerta para o risco de que um temporal mais forte e agressivo tome conta do município.

Apesar do aviso, ele ressalta que, devido a instabilidade da região, ainda não é possível afirmar se o cenário será similar ao do fim de semana.

“Como estamos no verão, pode sempre surgir áreas de área de instabilidades. Então, temos que ficar em alerta “, disse ele.

Para se ter uma ideia, só na noite do último domingo, a cidade chegou a receber um volume de água de 48 mm em menos de 1 hora.

Uma das explicações para o intenso temporal é a influência do La Niña, fenômeno climático que resfria as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e reflete diretamente na região.

Em entrevista ao Portal 6, Eduardo explicou que o evento climático é responsável por aumentar ainda mais o volume de chuvas em todo o Centro-Oeste durante o mês de fevereiro.

“Naturalmente temos muitas chuvas de forma convectiva neste mês, e ainda é esperado volumes expressivos. Chuva perto ou acima da média é prevista para o Centro-Oeste e teremos áreas com riscos de inundações” disse ele.