Piloto de Anápolis faz sucesso explicando os mistérios do automobilismo

Com mais de 20 mil seguidores no Instagram, conquistados em poucas semanas, o anapolino Rodolpho Santos, de 34 anos, tem feito sucesso produzindo conteúdos sobre os mistérios do automobilismo.

Após a primeira viralização no TikTok, ele começou a se dedicar também na rede social da Meta. Somados o alcance dos últimos 30 dias, são 09 milhões de visualizações nas duas plataformas.

“O próprio Felipe Massa postou um vídeo meu, no ultimo mês, e já é a publicação dele com maior número de visualizações.” contou em entrevista ao Portal 6.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Massa (@massafelipe)

Mas afinal, quem é o piloto?

Rodolpho Santos iniciou a carreira aos 07 anos de idade no kart em 1995 e logo no primeiro ano se sagrou campeão goiano de kart. Estreou no automobilismo pela FFord em 2005.

Convidado para testes na Europa em 2008, Rodolpho retornou ao Brasil por falta de patrocínio. Toda Europa passava pela crise imobiliária e isso segurou as apostas das empresas em competições. Mesmo assim, Rodolpho competiu a bordo do Ferrari 430 pelo campeonato de GT3 e conquistou seis pódios naquela temporada.

Atualmente, Rodolpho coleciona vários títulos. Foi quatro vezes Campeão Goianao de Kart (1998-2005), conseguiu três pódios na F-Ford de 2005, quatro na F3 Sul-Americana entre 2007 e 2008, além de outros seis como piloto da Ferrari GT3 BRasil em 2009.

Há um ano e meio ele voltou às pistas, se profissionalizando e fundando uma escola para pilotos no Kartódromo de Anápolis. Tem aliado essa atividade com a de produzir conteúdos online para explicar as nuances da F1 e de outras modalidades automobilísticas.

“Narrei uma corrida do Fernando Alonso e acabei chamando muita atenção no TikTok. Muitos dizem que é um esporte simples, apenas acelerar e freiar sentado, sem desgaste físico ou maiores dificuldades. Nos vídeos desminto isso, mostrando o quão competitivo é a Fórmula 1”, aponta.

Tornar o automobilismo mais acessível à população é o desejo mais ardente de Rodolpho no momento. Por isso, o esforço e dedicação dele nos vídeos para explicar as grandezas do esporte.

Seria uma paixão que o piloto quer extravasar para mais pessoas? A trajetória de resiliência dele até aqui não deixa dúvidas.