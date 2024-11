Crianças de CMEI estão há quase um mês sem aula e ‘puxadinho’ foi a solução da Prefeitura de Anápolis

Fontes relataram ao Portal 6 que alternativa não comporta todas as necessidades das crianças e funcionários

Davi Galvão - 26 de novembro de 2024

Estrutura do CMEI foi completamente comprometida pelas chuvas. (Foto: Reprodução)

Há mais de três semanas, os quase 120 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Arnaldo Steckelberg, em Anápolis, estão sem poder ir às aulas.

O local, considerado impróprio para atividades escolares, foi interditado no final do mês de outubro, em meio às fortes chuvas que assolavam a cidade – evidenciando problemas sérios de infraestrutura no telhado, calhas, janelas, paredes e no pátio.

Uma funcionária da creche, que não será identificada, explicou que o problema não é novo, com a lembrança de telhas que chegaram a desabar em 2023.

Entretanto, a negligência com o espaço escolar foi exposta com a ‘necessidade’ da visita do titular do Juizado da Infância e Juventude de Anápolis, Carlos Limongi, que declarou que o CMEI interditado não tinha mais condições de oferecer segurança às crianças.

Assim, a solução encontrada pela Prefeitura foi realocar as crianças, com idades entre 04 meses e 5 anos, para a Igreja Batista Heróis da Fé – localizada no Bairro São Lourenço. O contrato de aluguel é de 12 meses, fechando em R$ 60 mil anual – de acordo com Diário Oficial do Município.

Desde que a mudança foi anunciada, ou seja, há quase 1 mês, mudou-se completamente a função das servidoras da rede de ensino que, neste período, trabalham de chapa: fazendo a mudança de todos os materiais, móveis e utensílios para a nova localidade.

Longe do ideal

Além desses transtornos, fontes ouvidas pela reportagem relataram que o novo espaço não atende às necessidades das crianças e dificulta a realização das atividades.

Denúncias sobre salas apertadas, falta de refeitórios e ausência geral de espaço para armazenamento foram os pontos mais recorrentes.

Além disso, o trajeto que liga a cozinha às salas de aula não é coberto – o que deve obrigar funcionárias a enfrentarem chuvas para providenciar a alimentação das crianças.

O que diz a Prefeitura?

O Portal 6 buscou contato com o Centro Administrativo para comentar o caso. Confira a resposta na íntegra a seguir:

A Prefeitura de Anápolis informa que, devido à inadequação da estrutura física do CMEI Arnaldo Steckelberg às necessidades das crianças, a unidade de ensino passará por reforma com o prazo contratual de um ano. Para dar continuidade às aulas enquanto o prédio original é reformado, foi alugado um novo espaço (Igreja Batista Heróis da Fé). Este local precisou de ajustes, especialmente na cozinha e na secretaria, o que levou à suspensão temporária das aulas até que as adequações sejam concluídas. Durante esse período, os professores mantêm o acompanhamento dos 111 alunos atendidos pelo CMEI por meio de grupos de WhatsApp e atividades impressas. As aulas presenciais retornarão na próxima sexta-feira (29/11).