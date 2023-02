Cristiane Gercina, SP – A Petrobras abriu, nesta quarta-feira, as inscrições para o concurso público com 373 vagas imediatas e mais 746 postos para cadastro de reserva, somando 1.119 oportunidades. O salário inicial é de R$ 5.563,90.

Para concorrer, o candidato precisa ter 18 anos completos na data de admissão e ensino técnico em área específica conforme a determinação da vaga. As inscrições vão até as 18h do dia 17 de março, pelo site cebraspe.org.br. A taxa de participação é de R$ 62,79.

Haverá isenção para candidatos cujas famílias são inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e tenham renda de até meio salário mínimo (R$ 651) e para o participantes que sejam doadores de medula óssea.

O pagamento da taxa só pode ser feito por meio de boleto bancário. O candidato deve imprimir o documento no site e pode pagá-lo em qualquer banco ou lotérica. A inscrição só será efetivada após o pagamento.

A previsão é que as provas sejam realizadas no dia 30 de abril, em todas as capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

As chances oferecidas são para as áreas de operação, manutenção, segurança do trabalho, operação de lastro, inspeção de equipamentos e instalações, suprimentos, logística de transporte e controle, enfermagem do trabalho, e projetos, construção e montagem.

O QUE É PRECISO PARA CONCORRER?

Além da exigência de 18 anos e ensino técnico, o candidato também precisa ser brasileiro ou de nacionalidade portuguesa e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Aposentados não podem participar nem cidadãos a partir de 75 anos.

Pessoas com deficiência e negros terão cotas Do total, 8% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e 20% são para quem se autodeclarar negro. Nos dois casos, se o candidato for aprovado na prova, deverá passar por uma avaliação.

Para quem tem deficiência, no ato da inscrição, será necessário declarar-se com deficiência, enviar laudo médico com data de emissão dos 12 meses anteriores e informar o grau de deficiência. Em data a ser marcada, o aprovado será avaliado por uma equipe multiprofissional.

No caso dos candidatos negros, a autodeclaração será confirmada por procedimento de heteroidentificação feito por uma equipe de cinco pessoas. O procedimento será gravado e levará em conta apenas a fenotipia, ou seja, a aparência externa. O genótipo não será considerado.

COMO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas terão duração de quatro horas. Ao todo, são cem questões com caráter eliminatório e classificatório: 40 são de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. As avaliações serão presenciais.

Nas provas, serão apresentadas questões e o candidato deverá responder com certo ou errado. Na folha de respostas ele deverá anotar C, para certo, ou E, para errado. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou danificar a folha de respostas, pois poderá ter a pontuação zerada na correção por falha na leitura.

O resultado final do concurso está previsto para 10 de julho.