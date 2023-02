Carnaval em Goiânia: confira as melhores atrações para curtir a folia na capital

Em um piscar de olhos, o final de semana de Carnaval enfim chegou e o Agenda Portal 6 separou as melhores programações para curtir a folia, em Goiânia.

Já que o feriado será emendado no estado, claro que as festividades não iriam deixar os goianos na mão durante o período mais animado do ano.

Para começar, a Azzure Folia vai garantir muita música boa para aqueles que querem aproveitar o Carnaval. Na as atrações confirmadas são DJ Guuga, Marcelinho e Amorelli. Sábado, João Gustavo & Murilo, Noobreak e Matheus & Fabrício. Por fim, a segunda-feira será agitada pelo Baile do Mário, Lucas Led e Brenno Paixão.

Os interessados em participar da grande festa, que será realizada na Azzure Club, podem realizar a reserva por meio do número (62) 9 9909-9994.

No domingo (19), Carnavarro promete abalar a Capital no Bloco Pulsar, da boate Pulsar Open. O evento é 100% open bar e os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

No Carna Bosque, a funkeira MC Mirella vai levar muita música para o público neste Carnaval. Além da cantora, também irão se apresentar, a Bateria Pandemia, DJS Jomas, Amandrag, Mady e Júnio Big.

Sábado, a festa no bar Bosque continua com o Bloco Cala a Boca e me Beija Logo. Domingo, será com o Bloco Avisa Lá, segunda, com Bloco Aí Papai, enquanto a terça-feira será animada pelo Bloco das Blogueirinhas. Os ingressos podem ser comprados através da plataforma Sympla.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: