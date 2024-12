Bairros de Goiânia devem ficar sem água entre segunda-feira (02) e quinta-feira (05); saiba quais

Ações irão ocorrer para realizar interligações entre novas redes do sistema, visando melhorar a distribuição de água na cidade

Samuel Leão - 02 de dezembro de 2024

Interrupção deverá afetar diversos bairros .(Foto: Agência Brasil/EBC)

Em razão de manutenções programadas, que serão realizadas pela Saneago, diversos bairros de Goiânia devem ficar sem água nesta semana. As interrupções começam nesta segunda-feira (02) e vão até quinta-feira (05), passando por vários pontos.

As ações irão ocorrer para realizar interligações entre novas redes do sistema, visando melhorar a distribuição de água na cidade. Portanto, entre as 07h e as 18h, pontos focais serão fechados para a atuação das equipes.

Esses serviços serão concentrados na região Noroeste da capital, de modo que, nesta segunda-feira (02), devem afetar o Parque Tremendão, que terá vários pontos passando por manutenção.

Na sequência, na quarta-feira (04), os serviços avançam para o Setor São Domingos, que deverá ter uma interrupção no abastecimento durante a execução das obras.

Por fim, na quinta-feira (05), a atuação da Saneago se desloca para o Bairro Floresta, que constitui a última interrupção no abastecimento desta semana.

A concessionária, responsável pelo abastecimento de água em Goiás, frisou que os moradores dessas regiões devem fazer o uso responsável das reservas domésticas, visando evitar que ocorra o esgotamento e consequentes inconvenientes.