Pai que deu uma casa para o filho descobre do que ele foi capaz e decide vender o imóvel

Tem dado o que falar na internet o relato de um pai, chateado, explicando que terá de vender a casa que havia dado para o filho morar após ser completamente magoado pelo jovem.

Segundo o homem, o imóvel teria sido adquirido na época da faculdade do estudante, para que ele ficasse mais próximo da instituição e tivesse a liberdade tão sonhada da idade.

No relato, ele começou dizendo que todas as contas da casa eram pagas pelos pais e a única responsabilidade do filho era as compras de comida e os estudos.

Neste período, o universitário encontrou uma pessoa e se apaixonou perdidamente. Com isso, eles foram morar juntos na casa e logo depois decidiram se casar. A família só não imaginava o que estaria por vir.

No dia do noivado do novo casal, os pais do rapaz foram chamados em um canto, juntamente da irmã caçula dele, e os pais da noiva, para que fosse determinada a ausência dos familiares no casamento.

“Minha filha e esposa saíram chateadas e quiseram voltar para casa. Elas disseram que meu filho, a noiva e a família dela não nos querem no casamento porque ‘não somos o tipo de pessoa’ que eles querem na ocasião”, contou no fórum virtual.

“Eu liguei para ele e o questionei sobre isso, meu filho só disse que seus sogros acham que não somos bons o suficiente e que os envergonharemos na frente de toda a família. Então todos nós não fomos convidados para o casamento”.

Para piorar toda a situação, os sogros do rapaz se mudaram também para a mesma casa que o pai “deserdado” teria entregado ao filho. “Depois de uma semana eu consegui me acalmar e fui até a casa do meu filho conversar pessoalmente com ele”, disse.

“Fui recebido pelos seus sogros que aparentemente se mudaram para lá e eles me mandaram embora da minha própria casa. Eu perdi a paciência e dei a eles 30 dias para sair da casa pois iria na mesma hora colocá-la a venda”, finalizou o pai, magoado.

Nos comentários, os usuários do Reddit ficaram totalmente ao lado do pai. “Quanta ingratidão por parte do teu filho e que família maluca que ele arrumou”, disse uma.