Não é na gordura, nem na Airfryer: a melhor maneira de fazer frango frito (fica perfeito)

Receita traz um novo jeito de preparar a carne que ainda sai caramelizada ao final da apresentação

Magno Oliver - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela/ Instagram/@amochurrascooficial)

Seja no almoço ou no jantar, o frango frito é uma carne muito querida e apreciada nos lares brasileiros.

Assim, o prato nunca sai de moda e está sempre presente nas confraternizações, churrascos e almoços de família.

Uma das técnicas mais populares e queridinhas da culinária, sem abrir mão do sabor, é fazer frango frito, sendo uma escolha irresistível e crocante.

No entanto, em uma era em que as pessoas estão mais fitness e cuidando melhor da saúde, essa prática tem caído em desuso. E assim, um truque novo de preparo sem óleo viralizou na internet e caiu no gosto dos internautas.

O perfil no Instagram do @amochurrascooficial publicou uma receita que traz o preparo da ave totalmente sem óleo, somente na água e utilizando a gordura corporal da própria carne.

O que você vai precisar para a receita

– 1kg de coxinha da asa de frango;

– 1 frigideira;

– 1 xícara de água morna;

– Colher de páprica picante;

– Pitadas de sal;

– Pitadas de pimenta do reino a gosto;

– 5 dentes de alho picados;

– 50 ml de molho shoyo;

– 1 colher de ketchup;

– 1 colher de mostarda;

Modo de preparo

Na frigideira, coloque o quilo de frango, a água, tampe e deixe cozinhar por 2 minutos. Feito isso, você vai temperar a ave na panela.

Coloque na panela a colher de páprica picante, algumas pitadas de sal, pimenta do reino e misture até secar a água. Logo depois, adicione os alhos, o molho shoyo, o ketchup e a mostarda para fritar por completo e caramelizar as partes do frango.

Seguindo esse tutorial, você terá um prato incrível que vai arrancar elogios.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

