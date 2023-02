Vereadores autorizam que Roberto Naves tome empréstimo de até R$ 100 milhões com Banco do Brasil

Com votos contrários apenas de José Fernandes (MDB) e Policial Federal Suender (PRTB), os vereadores de Anápolis aprovaram a autorização para que o prefeito Roberto Naves (PP) adquira um empréstimo do Banco do Brasil no valor de até R$ 100 milhões.

O texto, apreciado em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (16), diz que o montante deve ser usado em pavimentação, drenagem e recuperação de redes coletoras de águas, afetadas com as fortes chuvas.

Em mensagem à Câmara Municipal, Roberto argumentou que as receitas atuais não são suficientes para a realização dos trabalhos necessários e que o município possui capacidade de arcar com a dívida de um novo empréstimo.

José Fernandes e Policial Federal Suender justificaram que não votaram a favor no projeto porque o prefeito não apresentou o detalhamento de onde cada centavo do dinheiro iria.

O emedebista também sugeriu que, ao invés de fazer outra dívida, Roberto pegasse R$ 100 milhões dos meio bilhão em empréstimo feito com a Caixa Econômica Federal e usasse para obras de infraestrutura.

A emenda de José Fernandes, porém, foi rejeitada pela maioria dos vereadores.