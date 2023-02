Conteúdo da carta que só chegou ao endereço após 100 anos é divulgado; veja

Depois de mais de 100 anos, uma carta foi entregue em um endereço no Sul de Londres (Inglaterra) e acabou sendo devolvida aos historiadores e pesquisadores locais para entender melhor do que se tratava.

Quem encontrou o artigo antigo foi o jovem Finlay Glen, de 27 anos, que, inicialmente, não entendeu muito bem do que se tratava. “Percebi que o ano [da carta] era 16. Então pensamos que era 2016”, disse à CNN, na última quinta-feira (16).

“Então percebi que o selo era um rei em vez de uma rainha. Foi aí que senti que não poderia ser 2016, mas sim 1916”. O selo em questão é do rosto do rei George V.

Foi possível descobrir que o remetente da carta a enviou no meio da Primeira Guerra Mundial, quando a Rainha Elizabeth ainda nem havia nascido.

“Assim que percebemos que era muito antigo, achamos que não havia problema em abrir a carta”, disse Glen, justificando por conta do ato ser considerado um crime – abrir cartas de outras pessoas, de acordo com a Lei dos Serviços Postais de 2000.

De acordo com o historiador Stephen Oxford, a carta foi escrita por Christabel Mennel, filha do comerciante de chá Henry Tuke Mennel, enquanto sua família estava de férias em Bath, no oeste da Inglaterra.

“Estou muito infeliz aqui com um resfriado muito forte”, dizia o texto. No entanto, um dos porta-vozes do Royal Mail confessou à CNN que o caso não será tão simples de desvendar.

“Incidentes como este acontecem muito ocasionalmente e não temos certeza do que aconteceu neste incidente. Apreciamos que as pessoas ficam intrigadas com a história desta carta de 1916, mas não temos mais informações sobre o que pode ter acontecido”, disse.

Já o historiador sustenta a teoria de que “pode muito bem ter sido perdido sentado em um canto escuro no escritório de triagem de Sydenham e descoberto apenas recentemente”.