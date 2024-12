Opção de sobremesa para o Natal: saia do óbvio com essa maravilha gelada

Embora seja simples, essa receita fica deliciosa e não perde em nada para sobremesas tradicionais

Ruan Monyel - 05 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@108.nossoape)

O Natal é uma época mágica, repleta de momentos especiais, família reunida e, claro, uma mesa farta com pratos salgados e doces.

Além de encantar os olhos, essas delícias precisam ser agradáveis ao paladar, e quando o assunto é sobremesa, nem todo mundo sabe direito o que fazer.

E que tal fugir das receitas tradicionais, como rabanadas e pudins, e surpreender a todos com um preparo que, embora simples, fica delicioso?

Opção de sobremesa para o Natal: saia do óbvio com essa maravilha gelada

Dezembro chegou, e com ele, o clima de Natal, que para muitos é a data mais esperada do ano, sendo o momento perfeito para estar com a família.

Um dos pontos altos da noite é a ceia, com pratos que deixam qualquer um babando e sobremesas que fecham tudo com chave de ouro.

Mas se você está cansado da mesmice do Natal em relação aos doces do fim de ano, essa receita simples é ideal para variar o cardápio sem abrir mão da qualidade.

Além de fácil de preparar, essa maravilha gelada combina sabores e texturas que prometem conquistar todos os convidados, tornando o momento ainda mais especial. Anote os ingredientes:

1 caixa de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

2 pacotes de bolacha de chocolate;

1 pote de nata;

Morangos.

Para fazer, não é necessário o uso de batedeira. Basta misturar o leite condensado, creme de leite e a nata com uma colher.

Em seguida, triture as bolachas com as mãos e incorpore-as na mistura. Mexa bem até que tudo esteja completamente misturado e firme.

Por fim, coloque a sobremesa no congelador por 30 minutos. Após esse tempo, decore com morangos para dar sabor e beleza ao preparo.

Agora, basta reproduzir essa receita e surpreender a todos no Natal. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kethleen & Wesley • 108 (@108.nossoape)

Assim, siga o Portal6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!