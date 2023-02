Mãe descobre o que significa o nome que o marido quer dar à filha e fica revoltada; veja

Viralizou recentemente na internet o relato de um homem contando como foi enfrentar a revolta da esposa após ele contar qual nome gostaria de dedicar à filha e a mulher descobrir sobre o passado dele.

Sem se identificar, o pai de primeira viagem disse no Reddit que namorou durante seis anos com outra mulher, antes de conhecer a atual esposa. Segundo ele, o casal era muito amigo e feliz.

Pouco depois que decidiram romper o romance, a antiga namorada faleceu e toda a situação causou muitos traumas e tristezas nele.

Depois de conhecer a atual companheira e descobrir a gravidez, o pai acreditou ser uma boa ideia sugerir o nome da ex para a criança. “Ainda é doloroso e eu pensei em dar seu nome à minha filha caso seja uma menina. Além disso, eu adoro o nome”, disse.

“Ela foi uma pessoa importante na minha vida e perdê-la foi terrível, então sinto que seria uma forma de manter sua lembrança viva e homenagear uma pessoa incrível. Minha esposa não pensa da mesma forma que eu e tivemos sérios problemas por causa disso”, explicou.

Porém, com todas as desavenças, o homem preferiu abandonar a ideia, mesmo que chateado, para não provocar a gestante. “Eu não vejo problemas nisso, mas é importante nós dois concordarmos com o nome”, finalizou.

Nos comentários, os internautas defenderam a atual esposa. “Ela não tem nenhum vínculo com seu passado e não merece se lembrar todos os dias da sua ex. Seja mais razoável”, disse uma.