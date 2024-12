Macarrão com creme de batata e bacon: ideal para o almoço ou jantar

Não tem jeito, com essa receita você garante a refeição perfeita e ainda vai ganhar elogios

Pedro Ribeiro - 08 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Dicas da Vall)

Macarrão com creme de batata e bacon é uma receita que traz o equilíbrio perfeito entre cremosidade e crocância, ideal para um almoço ou jantar especial.

Se você está buscando uma refeição que seja ao mesmo tempo simples e cheia de sabor, esse prato é a escolha certa.

O toque do bacon crocante, misturado ao creme suave de batata e o saboroso queijo derretido, vai conquistar todo mundo à mesa

Ingredientes:

Para o macarrão:

400g de macarrão de sua preferência

Sal a gosto

300g de bacon em cubos

2 cebolas médias picadas

Para o creme de batata:

3 batatas grandes cozidas

2 caixinhas de creme de leite

1 xícara de leite

100g de queijo parmesão

Sal e pimenta do reino a gosto

Para finalizar:

150g de queijo muçarela

Cheiro verde a gosto

Modo de preparo:

Comece cozinhando o macarrão em água com sal até que fique al dente. Lembre-se de reservar um pouco da água do cozimento, ela vai ser útil para dar a cremosidade ideal ao prato mais tarde. Enquanto o macarrão cozinha, frite o bacon em uma frigideira até que ele fique crocante. Retire o excesso de gordura e, na mesma frigideira, refogue a cebola até que ela fique dourada e macia. O aroma do bacon e da cebola vai começar a tomar conta da sua cozinha, dando uma prévia do sabor delicioso que está por vir. Comece a fazer o creme de batata. Em um liquidificador ou processador, coloque as batatas cozidas, o creme de leite, o leite, o queijo parmesão, sal e pimenta. Bata até que a mistura fique bem cremosa. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para alcançar a consistência desejada. Agora, em uma panela grande, junte o macarrão cozido, o bacon e a cebola dourada. Adicione o creme de batata e misture bem até que o macarrão esteja totalmente envolvido no molho. O resultado é uma mistura irresistível de texturas! Para dar aquele toque especial, coloque o queijo muçarela por cima e deixe derreter. Se quiser, acrescente um pouco de cheiro verde por cima para um frescor extra e um visual bonito.

Esse macarrão com creme de batata e bacon é um prato que vai conquistar todos os paladares. O cremoso sabor da batata, combinado com o crocante do bacon e a suavidade do queijo, faz dele uma refeição completa e deliciosa.

