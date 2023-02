Homem morre em gravíssimo acidente após assassinar esposa a facadas

Um caso chocante está chamando atenção de moradores do município de Itajaí, em Santa Catarina. É que uma mulher, de 48 anos, foi encontrada morta e o principal suspeito do crime é o marido dela.

O caso ocorreu na última quarta-feira (15) e quem encontrou o corpo da vítima foi o filho dela, um jovem de apenas 27 anos.

De acordo com o SBT News, tudo aconteceu no período da manhã, quando ele encontrou um bilhete do pai admitindo um crime. Ao terminar de ler, correu até o quarto da mãe e percebeu que ela já estava sem vida e tinha ferimentos provocados por uma faca.

O rapaz acionou a policia foi surpreendido ao receber dos agentes a informação de que o pai também estava morto, pois havia acabado de se envolver em um grave acidente de trânsito com um caminhão.

Segundo o condutor do veículo de grande porte, o suspeito teria invadido a pista e provocado uma forte colisão frontal. O caminhoneiro, de 51 anos, não se feriu, mas os sacos de cimento que ele transportava se espalharam pela rodovia.

Ao ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros, o suspeito de matar a esposa já estava em óbito. Foi necessário o uso do equipamento desencarcerador para retirá-lo das ferragens.

A pista ficou interditada por cerca de meia hora, para que fosse feita a limpeza da via. O Instituto Geral de Perícias foi acionado e o corpo da vítima foi enviado ao Instituto Médico Legal de Blumenau.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio. O casal não tinha histórico de violência doméstica.