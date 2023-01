Motorista de aplicativo morre em grave acidente de trânsito na BR-070

Um homem, de 35 anos, morreu em um grave acidente de trânsito, envolvendo dois carros, na noite desta segunda-feira (16). O caso aconteceu na BR-070, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a irmã do condutor, ele trabalhava como motorista de aplicativo. No veículo, junto com a vítima fatal, também estava um rapaz de 29 anos, que possivelmente era um passageiro.

Os dois ocupantes do carro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Bom Jesus, mas um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta terça-feira (17).

O outro veículo envolvido recebeu menor impacto. Os demais envolvidos saíram ilesos.

Segundo informações da Polícia Civil, o carro dirigido pelo motorista de aplicativo, vítima fatal do acidente, era roubado. O caso está sendo investigado pela corporação.