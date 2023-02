Jiboia fica desesperada enquanto é engolida por cobra sertaneja; veja o vídeo

Um vídeo flagrado por Haroldo Bauer, conhecido como Rei das Serpentes, mostra o exato momento que uma espécie de cobra muçurana abocanha uma jiboia e a devora, enquanto a presa se desespera e tenta lutar pela vida.

A muçurana, também nomeada popularmente como cobra-do-bem, se alimenta tipicamente de outras serpentes e, nas cenas, é possível visualizar a técnica ímpar do animal para impedir que a “vítima” escapasse.

O caso, em específico, foi capturado no sertão de Pernambuco. Logo, na internet, a serpente preta foi apelidada de cobra sertaneja.

Trata-se de uma espécie não-peçonhenta. Com isso, para se alimentar, utiliza do mesmo método adotado pelas sucuris e pítons, a constrição.

As cenas chocantes duraram quase 12 minutos. Ao final do vídeo, a muçurana já havia conseguido engolir totalmente a jiboia, que não conseguiu se livrar.

Vale ressaltar que as sertanejas não apresentam riscos aos seres humanos e podem ser encontradas em outros países da América do Sul além do Brasil.