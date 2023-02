Perfil no Tik Tok elege Anápolis como melhor cidade para se viver em Goiás e viraliza na web

E Anápolis mais uma vez deu o que falar nas redes sociais, gerando bastante discussão nas web, tanto de comentários positivos quanto negativos.

O perfil do Tik Tok @dgcuriosities, famoso por seus conteúdos de curiosidades e classificações, elegeu a cidade como a melhor do estado para se viver, o que fez com que alguns questionassem os critérios do ranking.

O perfil, que conta com mais de 238 mil seguidores e 3,9 milhões de curtidas, também indicou outras quatro cidades além de Anápolis para o seu top cinco, cabendo o quinto lugar para Itumbiara, o quarto ficando com Caldas Novas e o terceiro e segundo para Rio Verde e Goiânia, respectivamente.

No vídeo em questão, que já rendeu aproximadamente 06 mil comentários, são exibidos os principais pontos turísticos de cada cidade.

Dentre as interações, é possível observar a aprovação e também descontentamento por parte dos usuários.

“Sou goiana raiz e não é bem assim não” e “Anápolis? KKKKKKK quero é sair desse fim de mundo” comentaram alguns internautas insatisfeitos.

Já outros pareceram aprovar: “Acho que Anápolis fica em primeiro por causa do custo de vida mais baixo e ser menos perigoso, e ter menos trânsito”.