Sogra pode ser barrada de ir no casamento do filho com a nora e esses são os motivos

Uma noiva decidiu expor o impasse que tem vivenciado com a sogra após a cunhada anunciar que iria se casar no mesmo período e a mãe do noivo focar exclusivamente na cerimônia da filha.

Parece confuso, né? Mas a verdade, segundo a mulher em um desabafo no Reddit, é que a sogra está ignorando totalmente o casamento do filho e dando opiniões e atenções somente à outra mulher, irmã dele.

No relato, a usuária do fórum virtual explicou que todas as vezes que tentou se aproximar da mãe do parceiro para comentar sobre o evento, a senhora fugiu.

“Ela literalmente tampa os ouvidos e sai correndo da sala sempre que tento contar a ela sobre nossos planos. Ela diz que tenho ‘ideias boas demais’ e que teme contá-las a minha cunhada sem querer”, disse.

A circunstância tem incomodado tanto a relatora que ela sentiu a necessidade de pedir ajuda ao noivo. “Ele tentou conversar com a mãe e disse que seu casamento também é importante, mas ela segue da mesma forma”, revelou.

“Ela não quer ouvir o que temos a dizer e está chegando ao ponto de que estamos pensando em não a incluir nos planos do casamento, e até mesmo no próprio casamento. Se ela continuar agindo assim, é isso que vai acontecer”, finalizou, pedindo opinião aos internautas.

Nos comentários, os demais usuários da rede comentaram que talvez ela esteja sendo um pouco radical, já que a sogra talvez só esteja querendo ser imparcial e não prejudicar nenhum dos filhos.

“Sua sogra tem uma preocupação legítima! Deixe sua cunhada se casar e depois do casamento dela inclua sua sogra nos planos do seu”, comentou uma pessoa.