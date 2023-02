Avó não aceita o nome que o filho e a nora colocaram na neta e o caso pode parar na Justiça

Uma avó não descarta entrar na Justiça contra o nome que o filho e a nora colocaram na neta. O caso foi compartilhado no Reddit e tem dado o que falar.

“Minha sogra controlou tudo em nossas vidas até agora, desde as fotos de noivado até os detalhes do casamento, mas o nome da minha filha está fora de discussão”, disse a mãe da recém-nascida.

“Escolhemos o nome Alphabeta Silver, e planejamos chamá-la de Betty como apelido. Nós amamos gramática e literatura então concordamos imediatamente quando ouvimos esse nome”, justificou.

“Não pretendemos deixar outras pessoas escolherem o nome por nós”, completou, acrescentando que escolha do casal foi baseada no fato de que eles são apaixonados por linguística e querem transmitir essa ideia à filha.

A sogra alega nunca ter visto ninguém ser chamado assim e que a neta pode vir a sofrer bullying quando estiver mais velha. Para ela, o filho e a nora estão sendo imaturos e irresponsáveis na escolha.

Reações

Usuários do Reddit dividiram opiniões sobre o relato. Há quem considere legítimo o nome escolhido pelo casal e também aqueles que concordam com os argumentos elencados pela avó.

“Não cabe a ninguém, além dos pais, opinar sobre o que é melhor para os filhos. Se o cartório registrou o nome, é porque ele não é proibido“, observou um membro no fórum virtual.

“Acredito que esta sogra está exagerando. Ir na Justiça por isso? Ela vai é arrumar ainda mais problemas com o filho e a nora, além da própria criança que pode ficar sem conviver com ela por causa dessa briga”, comentou outra.

