Pedro Ribeiro - 18 de maio de 2024

A ansiedade é uma condição mental que surge quando antecipamos uma possível ameaça ou perigo iminente.

Embora ela seja útil em diversos momentos de nossas vidas como um mecanismo de defesa, o excesso de ansiedade pode transformar nossa percepção do mundo, tornando-o sombrio e assustador.

Por isso é importante que o ambiente ao nosso redor esteja calmo e seguro para que não que esse transtorno não se desencadeie, principalmente quando se está em casa.

Pois bem, de acordo com pesquisas e estudos, alguns itens e atitudes (que parecem banais) podem estar te deixando ansioso na sua própria residência e você pode resolver isso com pequenas mudanças na sua rotina e no seu espaço.

6 coisas guardadas em casa que podem estar ajudando a causar ansiedade em você

1. Janelas Fechadas

Deixe a luz do sol entrar! De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, pacientes hospitalares que são expostos à luz natural ficam menos estressados e mais tolerantes à dor.

Então, uma dica valiosa é abrir as janelas e deixar os ambientes bem iluminados durante o dia.

2. Espelhos Decorativos

Como mencionado anteriormente, a ansiedade pode se manifestar de diferentes formas. Segundo um estudo do Instituto de Psiquiatria de Londres, pessoas que se olham frequentemente no espelho tendem a ser mais ansiosas e estressadas.

3. Guarda Roupas bagunçado

Talvez isso não seja surpresa para ninguém, mas não custa lembrar. Ambientes bagunçados, como o guarda-roupa, causam alterações nos níveis de cortisol, hormônio que está diretamente ligado às mudanças de humor e ao estresse.

4. Cama desarrumada

O mesmo vale para sua cama! Um estudo do Instituto Norte-Americano de Pesquisas sobre o Sono revelou que arrumar a cama não apenas melhora a qualidade do sono, mas também serve como um incentivo ideal para iniciar o dia com motivação e entusiasmo, estabelecendo um ciclo positivo de produtividade.

5. Excesso de estampas

Da mesma forma que a bagunça em si, o mix de estampas pode ser algo bastante estressante. Caso você seja muito ansioso, talvez uma decoração minimalista seja o ideal para sua casa.

6. Sofá muito confortável

A ideia pode ser muito boa. Depois de um dia cansativo de trabalho chegar e sentar em um sofá confortável parece ideal, não é mesmo? Pois é, talvez isso possa não ser o melhor para você se tiver ansiedade.

Isso porque, de acordo com a revista BMC Public Health, comportamentos sedentários são um gatilho muito forte para os ansiosos.

