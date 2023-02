FRANCISCO LIMA NETO E CLAYTON CASTELANI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – As fortes chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo desde este sábado (18) deixaram um rastro de destruição e mortes.

Uma criança de 7 anos morreu em um deslizamento de terra em Ubatuba (220 km de SP) e a prefeitura de São Sebastião (197 km de SP) decretou estado de calamidade pública neste domingo (19).

De acordo com o MetSul Meteorologia, em menos de 24 horas, os acumulados de precipitação ultrapassam os 600 mm em alguns pontos do litoral. As áreas mais atingidas estão entre Bertioga e São Sebastião.

O volume das chuvas, de acordo com o instituto, estão entre os maiores já vistos no Brasil em curto período em instabilidade não decorrente de ciclone de natureza tropical, fenômeno conhecido por gerar chuva extraordinária.

Durante a madrugada, um deslizamento de terra fez com que uma pedra atingisse uma casa na rua Benedito Alves da Silva, no bairro Pereque-Açu, em Ubatuba. Uma criança de sete anos que estava no imóvel morreu na hora, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A cidade registrou 335 mm de chuva, segundo o MetSul.

A Prefeitura de São Sebastião (197 km de SP) decretou estado de calamidade pública após as fortes chuvas causarem deslizamentos de terra em diversas áreas do município, informou o prefeito Felipe Augusto (PSDB) por meio das suas redes sociais. A programação do carnaval para o dia foi cancelada.

“Assinamos agora um decreto de calamidade pública em nossa cidade, em razão das chuvas. Mais de 600 milímetros em alguns pontos da cidade. Solo encharcado, deslizamentos, desabamentos, bairros inteiros isolados”, disse Augusto.

A Defesa Civil informou que os volumes registrados pelos pluviômetros são “excepcionais e recordes para a cidade”. Na Barra do Una, Juquehy, Cambury e Boiçucanga choveu mais de 400 milímetros durante a madrugada, em um período de quatro horas. Há estações em que os volumes ultrapassam 600 milímetros em 24 horas.

A prefeitura abriu escolas para receber famílias desabrigadas. Em locais mais afetados, como a travessa Antônio Tenório, no Itatinga, moradores estão sendo removidos para esses abrigos.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanhado do coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, seguiram para a região no fim da manhã deste domingo a fim de avaliarem os estragos. Um comitê para gerenciar as ações de atendimentos aos desalojados e desabrigados foi montado.

Na sexta-feira (17), a Defesa Civil estadual emitiu um alerta sobre tempestades em diversas regiões devido à aproximação de uma frente fria.

Foram registradas enchentes ainda em Caraguatatuba, Ilhabela e Bertioga.

Em Caraguatatuba, houve alagamento na região da praia de Guaratuba, em imagens publicadas nas redes sociais é possível ver um homem enfrentando a enchente com água na altura das coxas.

Bertioga teve vários pontos de alagamentos, inclusive, na Riviera de São Lourenço, bairro de alto padrão. Alguns condomínios tiveram a garagem inundada.

Em comunicado nas redes sociais, a Prefeitura de Bertioga afirmou que as atrações de Carnaval marcadas para o sábado foram adiadas em razão das fortes chuvas. Até as 7h deste domingo, a cidade já contabilizava 663 mm de precipitação.

No Guarujá (93 km de SP), na Baixada Santista, a chuva também causou estragos. Na região do Jardim Acapulco —um condomínio de alto padrão— ruas e casas ficaram alagadas.

INTERDIÇÃO

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) está interditada na altura do km 82, em Biritiba Mirim, devido ao rompimento de uma tubulação e consequente erosão causados pelas fortes chuvas que atingiram a região.

A interdição, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), ocorre desde meia-noite e meia desse domingo.

Não há previsão para liberação da pista. Os motoristas são orientados a usar como rotas alternativas as rodovias Sistema Anchieta/Imigrantes (SP-160 e SP-150), rodovia dos Tamoios (SP-099) e Oswaldo Cruz (SP-125).

Durante a madrugada, a Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba (SP), foi interditada no trecho entre os km 10 e 35. De acordo com a Concessionária do Sistema Rodoviário (CCR) Rio-São Paulo, a ação se deu devido às chuvas na região que tornaram perigosa a trafegabilidade no trajeto.

A rodovia foi liberada durante a manhã, após uma vistoria.