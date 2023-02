Conheça a história do leão que foi criado como cachorro e fugiu pelas ruas de Goiânia

Nos dias de hoje, podemos ver diversos animais selvagens no Zoológico de Goiânia, localizado no Parque Lago das Rosas.

No entanto, em meados dos anos 1980, era possível encontrar um leão (!) dentro de uma loja de material de construção no Setor Leste Universitário.

Conhecido como Guru, o animal era dócil e criado solto na casa do dono da venda, chegando a dormir na cama da filha do empresário.

Os relatos da época indicam que a fera era tratada como um cachorro e fazia a função de vigiar a loja. No entanto, no fatídico dia de 13 de julho de 1986, Guru fugiu de casa.

Assim, o leão começou a perambular pelo Setor Universitário e passou pela Rua 227. Lá, ele se deparou com um porteiro que trabalhava em um prédio da região, que estava saindo com a mulher e a filha de dois anos, Suzana.

Ao ver Guru, a inocente criança abriu os braços e começou a cantar “Parabéns pra Você”. Perturbado, o animal atacou a garotinha no pescoço, de forma letal.

A morte de Suzana causou um choque e teve muita repercussão em Goiânia. O felino acabou sendo levado para o zoológico, onde ficava em um canto afastado.

No entanto, isso não impediu que milhares de visitantes fossem dar uma espiadinha em Guru. Ao morrer, o corpo do leão foi empalhado e está em exposição no Zoológico da capital goiana.